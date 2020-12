Bonucci: “Nel primo tempo andavamo a due all’ora. Cosa ci siamo detti all’intervallo? Siamo uomini”

Leonardo Bonucci ha deciso Juventus-Torino con un gol di testa. Il difensore bianconero è apparso soddisfatto per la reazione della Juventus quando si è presentato ai microfoni di Sky subito dopo la partita: “Abbiamo grande rispetto per il Toro, ma hanno fatto bene nel primo tempo perché noi andavamo a due all’ora e abbiamo dato modo di giocare le ripartenze. Nel secondo tempo invece abbiamo tirato fuori voglia, fame, cattiveria, la squadra era corta e arrivavamo prima sulle seconde palle. Cosa ci siamo detti all’intervallo? Siamo uomini. Questo devi entrarci dentro, dobbiamo tirare fuori questo spirito in tutte le partite. Il mio gol? Sono contento perché ci permette di dare continuità, autostima e fiducia. Ma senza voglia e cuore non si ottiene nulla“.

Foto: Twitter Juventus