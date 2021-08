Bonucci: “Vogliamo vincere lo Scudetto. Ronaldo sarebbe rimasto anche se Messi non fosse andato al PSG”

Continua l’intervista di Bonucci alla Gazzetta dello Sport. Il centrale originario di Viterbo, ha continuato definendo gli obiettivi stagionali e sottolineando che Cristiano Ronaldo sarebbe rimasto ancora alla Juventus:

“Allegri l’ho ritrovato molto carico, siamo pronti a riprenderci quanto lasciato per strada. Io ho sempre fatto parlare il campo, il mister in quel momento ha fatto una battuta sulla fascia di capitano per smorzare la tensione. Fascia o non fascia, so quello che devo fare dentro lo spogliatoio e in campo. Ho 34 anni e una testa per capire che poteva essere uno stimolo per riaccendermi nuovamente per l’avvio della stagione. Noi vogliamo riportare a casa lo scudetto, è inutile nascondersi. Quando giochi con la Juventus quello deve essere l’obiettivo stagionale, esattamente come fare una grande Champions e lottare su tutti i fronti. Il mio personale invece, è di continuare sulla striscia dell’Europeo che mi ha visto protagonista e di farlo ancora anche con la Juventus. Penso che Cristiano Ronaldo sarebbe rimasto anche se Messi non fosse andato a Parigi. Per noi è un valore aggiunto e sono sicuro che quest’anno, più di quelli passati, ci aiuterà ad arrivare in fondo a tutti gli obiettivi”.

Foto: Twitter giocatore