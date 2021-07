Bonucci: “Vogliamo vincere e dedicare la finale a Spinazzola. Morata? Uno dei migliori attaccanti del mondo”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e della Nazionale italiana, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della semifinale dell’Europeo contro la Spagna. Ecco le dichiarazioni del giocatore. “Non ci siamo ancora dentro, dobbiamo respirare l’aria di Wembley, di Londra, di questa partita. C’è voglia da parte di tutti di fare una grande prestazione, di vivere questa gara con trasporto e umiltà, per portare a casa il risultato. Domani vogliamo condurre la partita, poi non puoi farlo per 90 minuti, gli altri possono metterti in difficoltà ma la nostra tradizione è saper reagire e mettere in difficoltà gli avversari. Domani sera altrettanto ci sono momenti dove dovremo fare una grossa fase difensiva per non farci mettere in difficoltà dalla Spagna. Però ora vogliamo dare tutto per rendere orgogliosi gli italiani della Nazionale e vogliamo dedicare la finale a Leonardo Spinazzola: perderlo è stato un colpo duro ma anche stamattina ci ha dato forza. Glielo dobbiamo”.

Poi su Morata, suo compagno di squadra alla Juve. “E’ un amico, spesso siamo insieme. Mi ha colpito quel che ha subito e quel che tutti subiamo. So cosa significa leggere le critiche, sentire certe cose. Gli sono vicino, Alvaro è una persona squisita, un bravo ragazzo, un grande giocatore, un bravo padre e un amico. E’ un attaccante totale, ha inserimento, copertura, è uno dei migliori centravanti del mondo. Fortunatamente in stagione ce l’ho in squadra, servirà una grande attenzione per lui e per tutti”.

FOTO: Instagram Bonucci