Bonucci: “Vlahovic via? Se resta Motta mi sembra scontato”. Su Yildiz e Koopmeiners…

Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus e della Nazionale, ha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sul momento dei bianconeri e dei singoli giocatori.

Queste le sue parole: “Koopmeiners perché fatica? Quando cambi, azzeri tutto quello che hai creato e se non entri in una squadra già collaudata diventa tutto più complicato. È successo a me al Milan e se non hai grossa personalità fai ancora più fatica”.

Da cosa si può ripartire?

“Yildiz ha giocato molte più partite che con Allegri e ora lo puoi vendere a 70-80 milioni, hai valorizzato Thuram e Di Gregorio sta facendo bene: qualcosa da salvare c’è. Kenan me lo ricordo nel 2022, quando facemmo una partita con l’Under 19: quando aveva la palla veniva a puntare me e Danilo senza paura. Vale quei soldi perché per la sua età ha dimostrato di avere colpi importanti. Se la Juventus avrà la forza di trattenerlo è uno di quelli da cui ripartire, anche se non ha ancora dimostrato le sue qualità. Porta entusiasmo ai tifosi e ha colpi, però per rientrare nella categoria degli Yamal deve crescere molto ed essere meno egoista: all’andata con l’Atalanta doveva passare la palla a Mbangula”.

Vlahovic andrà via?

“Se resta Motta non credo che possa rimanere. Mi sembra scontato un suo addio. All’inizio ha giocato tanto, poi qualcosa è cambiato”.

