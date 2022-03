Bonucci: “Vivere queste partite da fuori mi fa capire cosa provano i tifosi. L’unica cosa da fare è chiedere scusa”

Arrivano le prime reazioni Social dei calciatori bianconeri post eliminazione dalla Champions. Così Bonucci su Instagram: “Vivere questo tipo di partite da fuori, per la prima volta in carriera, e non poter essere in campo mi fa capire cosa provano i nostri tifosi in queste serate e chiedere scusa a tutti è l’unica cosa da fare in questo momento. Dobbiamo però, tutti insieme, trasformare questa delusione e questa frustrazione in rabbia per affrontare il resto delle partite e prenderci gli obiettivi che sono rimasti”.

FOTO: Twitter Juventus