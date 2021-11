Bonucci: “Vittoria fondamentale, da qui in avanti avremo maggiore cattiveria e sicurezza”

Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo aver deciso con una doppietta dagli undici metri il match contro la Lazio: “Era una vittoria fondamentale. Dopo la sosta sono partite sempre difficili ma sappiamo che con questo approccio e con questo spirito di sacrificio le partite dipendono da noi. Siamo stati bravi a concedere poco alla Lazio, a fare due gol e a portare a casa i tre punti”.

Cosa è successo nel finale?

“Il mister negli ultimi dieci minuti spinge sempre per mantenere la tensione alta specialmente quando il vantaggio è così minimo. Tutti noi dobbiamo fare il nostro per portare la Juve a lottare per tutti gli obiettivi”.

Le punte?

“Abbiamo creato qualche situazione importante anche con gli attaccanti. Loro fanno un grande lavoro ma importante è portare a casa la vittoria, l’importante è segnare. Sono sicuro che da qui in avanti acquisiremo più cattiveria e sicurezza in noi stessi e porteremo a casa risultati importanti”.

Le critiche ad inizio stagione?

“Quando sei la Juve e fai il percorso che abbiamo fatto noi all’inizio prendi le critiche. Abbiamo dimostrato che con un determinato spirito si portano i risultati a casa”.

Il rigore contro la Svizzera potevi calciarlo tu?

“Una settimana fa il rigorista era Jorginho ed è giusto che lo abbia tirato lui. Se me l’avesse chiesto avrei tirato senza nessun problema ma il rigorista è Jorginho. Dobbiamo pensare di migliorarci giorno dopo giorno”.