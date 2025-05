Bonucci: “Sogno di allenare la Juventus. Tutti lo sanno, sono sempre stato juventino”

17/05/2025 | 15:30:50

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1, l’ex difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha così parlato di un suo eventuale ritorno alla Juventus in futuro: “Ritorno alla Juventus? L’obiettivo è quello di procedere step by step, un giorno il sogno sarebbe quello di allenare la Juventus o la Nazionale. Si punta sempre al massimo no? Tutti lo sanno: sono sempre stato juventino e per me quella è la massima aspirazione”.

Foto: Twitter Sports Digitale