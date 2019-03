Bonucci suona la carica via social: “Martedì avremo bisogno di tutti”

Altri tre punti in cassaforte e ottavo scudetto consecutivo sempre più vicino. La Juventus non conosce soste in Serie A, ma ora la testa è subito proiettata al prossimo impegno in Champions League. La sfida di martedì contro l’Atletico Madrid rappresenta il momento più delicato della stagione e questo lo sa bene il difensore bianconero Leonardo Bonucci. Il numero 19 ha voluto suonare la carica in vista della gara contro la squadra di Simeone e sul proprio profilo Twitter scrive: “La forza di una squadra è l’unione, tutti i tasselli hanno la stessa importanza. Questa sera ne è stata la dimostrazione. Per martedì avremo bisogno di tutti, dentro e fuori dal campo, per LA PARTITA. Crederci sempre”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus