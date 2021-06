Bonucci su Allegri: “E’ la scelta giusta. Conte? Un motivatore, con Mancini abbiamo ritrovato entusiasmo”

Nel corso della conferenza stampa da Coverciano, Leonardo Bonucci ha parlato anche del ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus. “E’ stata la scelta giusta. Una volta tolto l’incarico a Pirlo, è stato giusto scegliere un allenatore con grandissima esperienza, che conosce la Juventus e che ci aiuterà nella gestione e nell’arrivare negli obiettivi che un club come la Juventus si prefigge ogni anno. Differenze tra Conte e Mancini come ct? Come motivatore carismatico, Conte è il migliore al mondo. Sopperiva a carenze tecniche che avevamo. Con Mancini abbiamo ritrovato entusiasmo, spensieratezza, talento. Sono due tecnici diversi, che hanno dimostrato di essere i numeri uno. Nel 2016 è stato un grande Europeo anche se si è concluso ai quarti, come ha detto Conte, auguro a Mancini di fare meglio ancora…”.

Foto: Twitter Bonucci