Bonucci: “Si è creato un grande gruppo. Su Chiellini e Pjanic…”

Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia e della Juve, è intervenuto oggi in conferenza stampa in vista della sfida contro la Bosnia: “Cosa è cambiato rispetto a un anno fa? Quello che è cambiato, su tutti, è il nostro ct. È arrivato con una idea ben precisa, di riflesso è andata a spargersi nel calcio italiano. Tanti giovani sono riusciti a imporsi, dando il proprio contributo. Si è creato un grande gruppo. Bosnia? Merita grande rispetto. Al di là dei risultati, è la squadra da battere nel girone con la Grecia. Servirà grande attenzione. Hanno grandissimi giocatori come Dzeko e Pjanic. Non sarà la Bosnia vista in Finlandia, ma noi siamo pronti per una grande partita. Miralem è il faro del gioco della Bosnia come lo è nella Juve. Chiellini? Con Giorgio c’è stima e amicizia, dentro e fuori dal campo. La nostra presenza è fondamentale per i giovani, per far capire loro l’importanza e le regole della Nazionale. E con Mancini questo sta succedendo in maniera perfetta”, ha concluso Bonucci.

Foto: Twitter personale Bonucci