Bonucci sfida l’amico Szczesny: «Vogliamo vincere entrambi. Lewandowski da Pallone d’Oro»

Leonardo Bonucci ritroverà il suo amico Szczesny avversario. Italia-Polonia li metterà l’uno contro l’altro domani sera. «Mi ha detto che vogliono vincere, ho risposto che anche noi vogliamo la stessa cosa – ha detto il difensore della Juventus e della Nazionale -. Lui è un tipo sereno, mette tutto sul ridere e apprezzo questa cosa». Bonucci dovrà marcare uno dei bomber più forti in attività. «Oggi Lewandowski è il migliore attaccante del mondo, avrebbe vinto il Pallone d’Oro se non lo avessero annullato. Servirà un grosso lavoro per fermarlo». Allo stadio ci saranno circa diecimila persone: «Sarà emozionante essere nuovamente accolti dai tifosi, da noi ne entrano ancora pochi. Dispiace vivere questo momento ma grazie alla regole possiamo giocare e questa è l’unica cosa che conta».

Foto: Sporting News England