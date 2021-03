Bonucci: “Servirà una partita perfetta e senza errori. Non dobbiamo essere frenetici”

Come sta? Può giocare titolare? “Sto come un giocatore dopo quasi un mese di riposo forzato. Deciderà il mister chi schierare dall’inizio, ma tutti quelli che fanno parte di questa squadra si fanno trovare pronti. Io non vedo l’ora di scendere in campo ma decide il mister”.

Ci racconta la crescita di Demiral? “Merih ha dimostrato di poter essere una pedina importante ed è un positivo per il gruppo e a noi fa bene”.

Sulla vittoria con la Lazio e su Chiesa: “La vittoria di sabato dà grande entusiasmo. Noi dobbiamo crescere e migliorare giorno dopo giorno affinché domani sera succeda quello che vogliamo succeda. Su Chiesa me l’aspettavo, lui non si mette troppe pressioni addosso. Lui è uno molto genuino e spontaneo e questo gli ha permesso di capire cosa vuol dire indossare questa maglia in maniera molto veloce”.