Bonucci: “Serve una vittoria per ritrovare fiducia. Szczesny? Momentaccio che passerà”

Dopo l’avvio disastroso in campionato, la Juve si tuffa in Champions per cancellare le difficoltà di questo momento. In conferenza stampa, alla vigilia della gara con il Malmo, ha parlato Leonardo Bonucci insieme ad Allegri.

Queste le sue parole: “È evidente che ci sia un problema di continuità mentale di squadra e dei singoli. C’è da lavorare sul campo e nella testa. Abbiamo qualità per fare una grande stagione ma dobbiamo metterle in campo dal primo minuto fino all’ultimo. Sono già troppe le situazioni negative. C’è da lavorare e ritrovare l’umiltà delle stagioni vincenti. Non può essere questa la vera Juve. Una vittoria serve per ritrovare fiducia”.

Sulla gara di domani: “Quando indossi la maglia della Juve non puoi avere alibi. L’unico obiettivo possibile è la vittoria. Noi più esperti dobbiamo trasmetterlo agli altri ma anche i giovani devono capire che indossare la maglia della Juve non è come indossare altre maglie. Abbiamo parlato con Kulusevski della squadra e abbiamo parlato anche della Svezia in generale. Abbiamo studiato col mister e sappiamo che troveremo un ambiente caldo ma noi non vediamo l’ora di scendere in campo per portare a casa i tre punti. Sarà una partita difficile da un punto di vista fisico, anche nell’attacco dello spazio sono bravi. Noi siamo qui per portare a casa la vittoria perché ci permetterebbe di guardare con entusiasmo e positività le partite successive”.

Rapporto con Allegri: “Io con il mister non ho mai tirato frecciate. Abbiamo sempre avuto un rapporto molto sincero e al di là di quello che è successo c’è sempre stato stima e rispetto. Io ho avuto discussioni anche con altri allenatori e ciò non cambia in base al nome del tecnico. Le discussioni ci devono essere perché chi vuole migliorare è pronto a discutere, e questo è successo anche col mister 4 anni fa”

Su Szczesny: “Dopo Napoli ha parlato il mister e noi abbiamo pensato ad allenarci. Tek ha vissuto momenti di difficoltà ma lui pensa solo a lavorare e tutti dobbiamo fare questo. Dobbiamo stare concentrati e sereni perché questo momento passerà e dovremo essere noi a essere bravi a farlo passare velocemente”.

Foto: Twitter Juventus