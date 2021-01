Bonucci: “Se non vinciamo oggi vanifichiamo le vittorie precedenti”

Ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Bonucci ha parlato della sfida contro il Sassuolo di questa sera: “Abbiamo un nuovo appiglio, diverso anche negli allenamenti. Il sapore della sconfitta contro la Fiorentina era arrivata in maniera brutta e servivano risposte, che sono arrivate con Udinese e Milan, ma se non vinciamo oggi quelle due vittorie non sono servite a nulla”.

Il difensore bianconero ha fatto il punto sull’assimilazione dei concetti di Pirlo: “Siamo a buon punto, manca ancora qualcosina, sbagliamo ancora qualche decisione sulla linea di passaggi e ci complichiamo le ripartenze, ma i meccanismi ci sono”.

Foto: Twitter Juventus