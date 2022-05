Bonucci: “Sarebbero bastati 3-4 punti in più per giocarci lo scudetto”

Leonardo Bonucci, difensore (oggi goleador) della Juventus, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria ottenuta contro il Venezia: “Miretti? Grande partita, ma lo conoscevamo, sapevamo che le sue qualità potevano essere importanti per noi. Ben vengano i giovani in questo processo di ringiovanimento della rosa. Io cercherà di mettermi a disposizione per far conoscere cosa vuol dire indossare la maglia della Juve e lottare fino alla fine. Miretti ha giocato in verticale tanti palloni che sono quelli che servono a noi per far alzare la squadra. Prima della partita, gli avevo detto di giocare come in Primavera e in Under e che tutti sbagliamo.

Inutile nascondere che quando indosso la fascia da capitano di questa grande maglia mi scatta qualcosa in più, quest’anno l’ho indossata poche volte ma quelle poche volte che l’ho portata al braccio ho cercato di essere da esempio, perché poi la fascia è relativa, bisogna essere d’esempio quando si indossa questa maglia”. Anche perché “con questa maglia giochi sempre per i massimo obiettivi, quest’anno ci siamo complicati un po’ la vita facendo prestazioni non all’altezza, bastavano 2-4 punti in più per essere a giocarci lo scudetto“.

Foto: Twitter Bonucci