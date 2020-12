Bonucci: “Ronaldo è carico. Messi si ferma con un lavoro di squadra. Vogliamo il primo posto”

Leonardo Bonucci, insieme a Pirlo, hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona.

Queste le parole del difensore della Juventus: “Serve un atteggiamento che ci ha portato alla vittoria nel derby. Una squadra aggressiva che sapeva cosa si doveva mettere in campo per arrivare alla vittoria. Mi auguro che il secondo tempo del derby sia l’inizio di un nuovo percorso che è difficile. Domani giochiamo contro una grande squadra, però nel percorso di crescita queste partite sono uno stimolo per capire il livello della nostra squadra. Credo che rispetto all’andata siamo cresciuti molto”.

Sul primo posto: “Ci proveremo ovviamente. Sappiamo che non sarà facile vincere con due o più gol di scarto ma vogliamo provarci. La Champions negli anni ha dimostrato di essere campo di grandi imprese. Sarà una partita dura in cui dovremo sacrificarci in alcuni momenti. Sappiamo che con le nostre conoscenze calcistiche possiamo fare male. All’andata è stata questione di centimetri per i fuorigioco di Morata e chissà, magari staremmo parlando di altro ora. Sono sicuro che domani sera si vedrà la Juve che tutti vorremmo vedere sempre”.