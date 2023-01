Bonucci ricorda Vialli: “Faremo gruppo, come ci hai insegnato tu. L’abbraccio con Mancini è nella storia”. Il video

Leonardo Bonucci, capitano della Nazionale, ha voluto leggere un messaggio indirizzato a Gianluca Vialli. Oggi a Roma si è tenuto l’omaggio della FIGC, con una messa celebrata in Capitale e Bonucci ha voluto leggere una toccante lettera per Vialli.

Questo il testo: “Ciao Gianlu. Sono qui io a nome di tutti quei ragazzi dell’Europeo, e di tanti ragazzi che hanno avuto la fortuna di averti sulla propria strada. Sì, di “averti”. Perché nessuno ti ha mai solamente “incrociato”. Ti abbiamo avuto perché tu ti sei donato; hai regalato a noi la tua presenza, la tua sostanza, la tua voglia di vivere, il tuo senso di appartenenza, la tua umanità, la tua sottile ironia e il tuo carisma, nonostante stessi combattendo la partita più importante della tua vita”.

Bonucci continua: “Chi eravamo noi, per non voler andare al di là delle nostre possibilità, quando vedevamo te ogni mattina essere il primo a correre, o essere il primo ad arrivare in palestra? Chi eravamo noi per mollare anche solo di un centimetro? Quel centimetro che grazie alla tua vicinanza, al tuo sostegno, uniti a quello del mister, ci ha portato a vincere un Europeo e a battere ogni record. Poi è arrivata la delusione del Mondiale, e tu al ritorno da Palermo hai nuovamente trovato le parole giuste, ci sei entrato dentro, dentro a ognuno di noi, spingendoci a non mollare”.

Poi la conclusione: “Oggi siamo qui, e anche se sappiamo che tu non vorresti vederci tristi, non possiamo non esserlo, perché il vuoto che hai lasciato è troppo grande. Faremo squadra consapevoli che tu sarai lì con noi, che non ci mollerai mai. D’altronde gli uomini come te lasciano un vuoto come presenza, ma riempiono il cuore di bellissimi ricordi. Dovunque tu sarai, il nostro abbraccio arriverà fino a lì. Ti vogliamo bene. Il ricordo più bello è l’abbraccio con Mancini. Quello resterà storia”.

Questo il video:

A nome degli Azzurri, il capitano Leonardo Bonucci ricorda Gianluca Vialli al termine della celebrazione organizzata dalla FIGC a Roma pic.twitter.com/pnuqXGwoPS — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) January 12, 2023

Foto: Instagram Bonucci