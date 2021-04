Bonucci positivo al Covid. Il comunicato della Juve

Dopo le positività riscontrate ieri sera in alcuni membri dello staff tecnico dell’Italia, è arrivata la notizia del contagio anche di Leonardo Bonucci. A comunicarlo è stata la Juventus attraverso una nota ufficiale sul proprio sito ufficiale: “Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”.

Foto: Juventus Twitter