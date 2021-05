Bonucci: “Pirlo l’ho sentito, mi ha detto di chiamarlo Andrea ora. Allegri? Porta esperienza”

Leonardo Bonucci, difensore della Nazionale e della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport all’intervallo della gara della Nazionale con San Marino.

Queste le sue parole: “Per quanto riguarda le 100 presenze sono felice ma vivo di partita in partita, ora ci prepariamo per fare un grande Europeo. Ci sono squadre più forti di noi ma possiamo fare molto bene. E’ stata una settimana importante per recuperare, stare sereni, dopo un anno e mezzo senza pausa, mesi di inferno. Stiamo insieme e siamo sereni”.

Su Pirlo: “Ci sentiamo costantemente, questo pomeriggio l’ho salutato, mi ha detto di chiamarlo Andrea e non più mister da oggi. Ci siamo parlati, però nonostante tutto all’esordio ha vinto due trofei, ci è mancato lo scudetto, ma poi ci ha guidati al quarto posto. Penso che in tanti metterebbero la firma per vincere due trofei alla loro prima stagione come allenatori”.

Su Allegri: “Ci darà una grossa mano per quanto riguarda l’esperienza, la gestione del gruppo, la voglia di tornare a primeggiare. Io non vedo l’ora di ricominciare perchè quest’anno vedere altri alzare lo scudetto non è stato facile e quindi vogliamo riprenderci quanto perso”.

Foto: Instagram personale