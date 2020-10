Bonucci pensa al Barça: “Corri, sorridi e sii positivo”

“Corri, sorridi e sii positivo”, così Loenardo Bonucci senza però riferirsi ai tamponi. Il difensore della Juve, in vista della rifinitura di oggi alla vigilia della gara di Champions League contro il Barcellona, attraverso twitter ha commentato il suo momento dopo lo stop muscolare contro il Verona che ha lasciato in apprensione Pirlo e tutto lo staff bianconero. Il difensore spera di farcela per poter scendere in campo dal primo minuto viste anche le assenze di Chiellini e de Ligt.

Foto: twitter Bonucci