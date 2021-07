Bonucci: “Partita difficilissima ma questa Italia, come gli italiani, ha un cuore grandissimo”

Intervenuto anche Leonardo Bonucci nel post partita ai microfoni di Rai Sport:

“Una partita difficilissima, la loro qualità li davanti poteva crearci dei problemi con le ripartenza. Siamo andati in vantaggio due a zero poi un rigore dubbio li ha rimessi in careggiata. Il cuore di questo gruppo come quello degli italiani è grandissimo. Ora ci aspetta la Spagna. Abbiamo iniziato l’Europeo con un sogno nel cassetto, ora mancano due partite per realizzarlo“.

Infine un commento sull’infortunio di Leonardo Spinazzola:

“Spinazzola ha fatto un grandissimo europeo chi lo sostituirà farà altrettanto”

Foto: Instagram giocatore