Bonucci: “Oggi giochiamo tutti, anche chi è in tribuna. Serviranno qualità e cuore”

31/03/2026 | 20:15:22

Leonardo Bonucci ha parlato alla Rai prima della partita tra Bosnia e Italia: “Al di fuori i tifosi faranno un’atmosfera calorosa, ma in campo giocheranno 11 contro 11. Dovremo mettere in campo qualità e cuore, ce lo meritiamo. L’inizio loro sarà forte, trasportati dall’entusiasmo. Poi si mette lì a cavallo della metà campo per cercare di ripartire: questa sarà la partita di oggi. Stessi titolari di Bergamo? Assolutamente, tutti si meritavano di giocare. Il concetto che deve passare è: giochiamo tutti quanti, anche chi è in tribuna”.

Foto: Twitter Sports Digitale