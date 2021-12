Bonucci: “Non dobbiamo perdere terreno da chi ci sta davanti. Ora bisogna essere costanti”

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Bologna: “Come ripetiamo sempre dobbiamo guardare a noi stessi, perchè quando giochiamo con l’atteggiamento di stasera e mettiamo in campo sacrificio, corsa e tecnica, vengono fuori questi risultati e queste partite, a prescindere da quello che succede negli altri campi. E’ occhio che in questo momento non possiamo perdere terreno da chi ci sta davanti e ogni risultato, ogni vittoria, è importante. E’ un atteggiamo che abbiamo avuto in altre partite, il problema è che lo abbiamo avuto a fase alterne, magari in una partita sì e in una no, un tempo sì e uno no. No dobbiamo trovare costanza in questo, perchè poi le qualità dei singoli vengono fuori, mi viene in mente l’assist di Bernardeschi che continua a fare grandi partite, Morata che si è sbloccata da qualche partita, Moise che ha fatto un grande lavoro da esterno, tutti i centrocampisti hanno corso e questo è quello che noi dobbiamo imparare da queste partite. Quando veniamo a fare su questi campi dei risultati del genere, ci devono rimanere dentro le sensazioni positivo che abbiamo vissuto. E’ ovvio che quando riesci a lavorare bene durante la settimana come è stato in questa, certi meccanismi, certe idee vengono ancora meglio”.

FOTO: Twitter Juve