Bonucci: “Non dobbiamo mollare mai. Il vantaggio sull’Inter? 4 punti non bastano”

Leonardo Bonucci, difensore della Juve, dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Roma ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “Non dobbiamo mollare mai, tutti insieme. Appena abbassiamo di un giro il motore, come visto stasera, andiamo in difficoltà. La Roma gioca un calcio offensivo, appena abbiamo smesso di correre sulle seconde palle ci hanno portato a difendere nella nostra area e a subire qualcosa di troppo. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, pur soffrendo. Se il vantaggio in campionato dà tranquillità? No, 4 punti non sono nulla, mancano ancora tante partite. Siamo matti se pensiamo che bastano da qui alla fine. C’è da lavorare, abbiamo tre obiettivi e il dovere di arrivare fino in fondo”.

Foto: Twitter personale Bonucci