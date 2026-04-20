Bonucci: “Nazionale? Ripartirei da Guardiola. E’ difficile, ma sognare è gratis”

20/04/2026 | 17:39:35

Leonardo Bonucci ha parlato da Madrid per i premi Laureus tornando sulla questione Nazionale: “Seguendo la lista di nomi che sono stati fatti in questi giorni se veramente c’è voglia di ricominciare io ripartirei dalla possibilità accennata di avere Pep Guardiola, perché avere lui vorrebbe dire apportare un cambio netto rispetto a tutto quello che è stato il passato. Penso sia molto difficile, però sognare in questo momento non costa nulla. Il mio ruolo in Nazionale? Mi è stato chiesto di fare ancora da ponte per la parte di scouting dei giovani e dei ragazzi che possono essere convocati per le partite di giugno. Abbiamo la fortuna di avere tanti giovani che stanno giocando a grandi livelli e dietro altri che si stanno costruendo. Credo che con Donnarumma, Tonali, Bastoni, Calafiori, Palestra, Pio Esposito, Scamacca, i giocatori ci siano. L’obiettivo dev’essere quello di metterli nelle migliori condizioni piscofisiche per permettere loro di esprimersi sempre al massimo”

Foto: Twitter Sports Digitale