Bonucci: “Napoli? Mettiamo un altro mattoncino per la vittoria finale. Allegri è tranquillo perché…”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato poco prima della gara contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport: “Vedo una partita difficile e importante allo stesso tempo, abbiamo l’obbligo di mettere un altro mattoncino verso la vittoria finale. Passa da stasera anche la partita con l’Atletico Madrid, è un gran banco di prova. Abbiamo fatto tesoro del recente passato e sicuramente stasera faremo una grande gara. Il Napoli cercherà il pressing forsennato per impedire di giocare, ma noi siamo pronti a contrastarli. Abbiamo preparato bene la partita a livello fisico e mentale. Allegri? L’ho visto tranquillo e sereno perché sa cosa chiedere alla squadra e come ottenerlo. Non ho visto differenze, il mister è un uomo navigato e si fa scivolare addosso le critiche”.

Foto: Bonucci Twitter