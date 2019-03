Bonucci: “Molti hanno festeggiato, dispiace per loro. Ci abbiamo messo i cog…i”

Queste le parole di Leonardo Bonucci, difensore della Juve, ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-0 contro l’Atletico Madrid: “E’ una grande serata per il popolo juventino, molti festeggiavano già, dispiace per loro. La Juve risponde sul campo, se ne sono dette tante, abbiamo avuto quattro occasioni e fatte tre, loro due su tante all’andata. Ci abbiamo messo i coglioni, all’andata qualcosa è mancato. Tutto quello che si è detto ci ha toccato a livello umano, e lì tiri fuori qualcosa in più. Ora vogliamo proseguire il percorso per preparare un grande mese di aprile. Abbiamo fatto una grande rimonta, non era facile per niente”.

Foto: Twitter personale Bonucci