Bonucci: «Mi sono allenato così tanto che avevo dimenticato che non giocavo da tempo»

Leonardo Bonucci vuole gettarsi alle spalle le polemiche di Juve-Napoli e godersi da protagonista il match della Nazionale. Prima di Polonia-Italia si è concesso ai microfoni della Rai. «Ci siamo talmente tanto allenati in questi giorni che non riflettevo su un aspetto – ha detto – Era tanto tempo che non si giocava una partita. E’ bello stare qui, è bello riscendere in campo a Danzica mettendoci alle spalle le polemiche dopo la partita non giocato di domenica scorsa». Gli toccherà un tale Lewandowski…

Foto: Bonucci Instagram