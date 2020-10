Bonucci: “Le critiche fanno accendere in me il fuoco che ho dentro”

Il difensore della Juve, ha rilasciato una breve intervista a DMax nel progetto Actimel. Queste le parole di Leonardo Bonucci: “Personalità? Questa è da chiedere a mia moglie e ai miei figli, passo tanto tempo con loro. Mi stimolano le critiche costruttive che ricevo, fanno accendere in me il fuoco che ho dentro. Esempi? Mio nonno Gabriele che, a 90 anni, si sveglia tutti i giorni alle 5.30 per curare l’orto. Lui, nel momento peggiore della sua vita, in cui ha rischiato di perdere le gambe, ci la forza a tutti noi. Un consiglio che posso darvi è di divertitevi senza pensare al giudizio degli altri. Ho fatto un tatuaggio sul braccio sinistro ed è la frase ‘Per Aspera ad Astra’, dalle difficoltà fino alle stelle.”

Foto: twitter juve