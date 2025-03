Bonucci: “La Juve se vuole vincere subito deve prendere Conte. Motta ha bisogno di tempo, ma darà soddisfazioni se lo faranno lavorare”

Leonardo Bonucci, ex difensore di Juve e Nazionale, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del momento in casa bianconera.

Queste le sue parole: “Cambiare allenatore? Dipende da quali sono gli obiettivi della società, che in estate ha investito su alcuni giocatori, ma anche su giovani che ha valorizzato: se vuoi vincere subito a giugno cambi e prendi Conte, sennò dai tempo a Motta e Giuntoli di creare le basi per tornare vincenti. Mi aspettavo sicuramente una crescita maggiore, ora bisogna compattarsi per l’unico obiettivo rimasto, che è comunque una magra consolazione. Motta può dare soddisfazioni se fatto lavorare con serenità. Ma ha bisogno di tempo per completare la rivoluzione”.

Bonucci ammette di non essere contento: “Però un progetto ha bisogno di tempo e che si incastrino bene le cose pure a livello societario. Motta ora ha un progetto altalenante, ma bisogna dargli fiducia almeno un altro anno per creare i presupposti per vincere. Certo, anche lui deve crescere. Deve imparare che allenare la Juve è un mondo a parte, è intelligente e deve capire quali sono i tasselli da mettere a posto. Anche a Bologna fece fatica all’inizio, ma alla Juve si gioca per vincere, è tutto diverso. Non è giusto caricarlo di responsabilità dopo 8 mesi, ma deve fare un passo in avanti anche a livello comunicativo. Dire siamo tristi e dispiaciuti non basta”.

Non è comunque tutto da buttare per Bonucci: “Ho fiducia che restando Thiago possa venire fuori qualcosa di positivo. Ha permesso alla Juve di dominare le partite a livello di gioco, ma non significa vincere. Con la crescita dei giovani e l’inserimento di 2-3 giocatori di livello, la prossima stagione avrai le basi per poter ribartire con uno scalino in più. Oggi non ha una rosa da titolo, ma se avesse vinto con l’Atalanta, non dimentichiamoci, che la Juve sarebbe stata lì a lottare per lo Scudetto”.

Foto: Instagram Bonucci