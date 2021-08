Bonucci: “L’Inter resta l’antagonista principale. Fascia o non fascia, so quello che devo fare”

Leonardo Bonucci, difensore centrale della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai colleghi della Gazzetta dello Sport, con cui ha parlato riguardo i rivali per la corsa Scudetto del prossimo campionato che inizierà tra meno di due settimane: “La parentesi al Milan? In tanti mi hanno giudicato e insultato senza sapere, ma io do sempre il massimo in campo. Per il campionato l’antagonista resta l’Inter perché l’ha vinto, anche senza Lukaku e Hakimi. Ma con Sarri la Lazio darà fastidio e occhio alla Roma di Mourinho. Il Milan stesso ha comprato giocatori funzionali al progetto. Sarà un bel campionato. Le sconfitte come a Barcellona sono risultati che in estate ci possono stare. La squadra si è ritrovata tutta insieme solo 5 giorni fa ed in quella circostanza era difficile fare meglio di quello che abbiamo fatto. Certo, abbiamo pre- so dei gol sicuramente evitabili, dovremo lavorare su questo, ma sono sicuro che al momento giusto la condizione arriverà, Allegri l’ho visto molto carico. Siamo pronti a riprenderci quanto lasciato per strada. Fascia o non fascia, so quello che devo fare dentro lo spogliatoio e in campo“.

Foto: Instagram giocatore