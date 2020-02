Bonucci: “Juve società esigente e qui dobbiamo esserlo tutti. CR7 una macchina da guerra”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato sulle pagine de L’Equipe: “Quando arrivi in questo mondo, capisci la differenza. I dettagli qui sono la preparazione, quello che trasmette ogni persona che lavora nel club. Non importa di cosa hai bisogno per essere al top. Devi esserlo. Per noi è una passione, è serietà: dal presidente al magazziniere, è la stessa cosa”.

Sul gruppo e su Ronaldo. “E’ una società esigente e devi esserlo anche tu. C’è una concorrenza sana all’interno del gruppo, siamo in 20-25 dello stesso alto livello. Poi ci sono una o due eccezioni e uno è di un altro pianeta…”, spiega su CR7. “Cura ogni più piccolo dettaglio. E’ una macchina da guerra e non puoi che ammirarlo, sperando di cogliere da lui quel che ti può rendere migliore. Siamo tutti migliorato grazie al suo lavoro”.

Sulla Francia. “Buffon mi ha raccontato la Francia e anche le differenze con l’Italia. Beh, noi esageriamo, a Parigi ti trovi allo stadio alle 19 e giochi alle 21. Capisci che il calcio non è solo il nostro e mi ha detto che è orgoglioso di aver fatto questa esperienza”.

Foto: Juventus Twitter