Bonucci-Juve, Caldara-Milan: la ricostruzione della giornata. E una priorità

L’ennesimo incontro tra Giuseppe Riso, agente di Caldara, e la Juve vale una conferma. Ovvero che si sta lavorando per perfezionare lo scambio con Bonucci, al momento l’unica pista davvero calda tra i bianconeri e il Milan. Per i rossoneri Caldara rappresenta una priorità assoluta, passaggio indispensabile per liberare Bonucci e per consentirgli il ritorno nella Torino bianconera. Riso non è stato convocato per perdere tempo, se ci fosse stato un veto il discorso sarebbe già tramontato rispetto alle clamorose indiscrezioni di ieri mattina. Non ci risultano veti di Allegri, altrimenti la Juve si sarebbe già fermata. Si stanno valutando gli incastri sulle valutazioni, evidentemente anche il prezzo sull’eventuale recompra. Ma i discorsi vanno avanti, anche perché il Milan non potrebbe sostituire Bonucci investendo altri 30 milioni per un difensore centrale, tra l’altro completamente da individuare. Quindi, si procede. Con gli inevitabili silenzi o frasi smozzicate di Marotta. E con un’altra quasi certezza: al Milan oggi non interessa Benatia.

Foto: Twitter personale Bonucci