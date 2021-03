Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, è nella lista dei convocati di Roberto Mancini per le prossime partite di qualificazione al mondiale in Qatar nel 2022. Sul proprio profilo Instagram ha condiviso un messaggio per i propri tifosi: “Di nuovo qui per un altro importante obiettivo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19)

Foto: Instagram personale Bonucci