Bonucci: “Il gruppo è motivato. La pastasciutta? Battuta per chi non credeva in noi”

Conferenza stampa in casa Italia, che domani sera a Firenze scenderà in campo per la prima apparizione da Campione d’Europa dopo la notte di Wembley. C’è da sfidare la Bulgaria per la Qualificazione ai Mondiali 2022.

In conferenza stampa ha parlato, insieme al CT Mancini, Leonardo Bonucci.

Queste le sue parole: “Ci siamo ritrovati con grande entusiasmo, l’emozione di ritrovare amici e compagni che saranno per sempre, perché questo trofeo ci legherà per sempre. Ora però mettiamo tutto alle spalle e vogliamo qualificarci ai Mondiali. La delusione di 3 anni fa deve essere cancellata. Ho trovato ragazzi maturati. Come in tutti i gruppi ci sono regole ben precise, soprattutto nel nostro. Con lo spirito e la voglia sapevamo di poter arrivare in fondo e chi è arrivato adesso sa bene come comportarsi”.

Sulla battuta della pastasciutta: “La mia uscita ha riscosso tanto successo ma era solo dovuta al fatto che nei giorni precedenti alla finale avevo sentito diverse dichiarazioni che parlavano di Inghilterra vincitrice. Il campo poi ha dimostrato qualcosa di diverso. All’Europeo ci avevano dato per sicuri sconfitti agli ottavi o ai quarti, e quello fu uno sfogo contro chi non credeva in noi. Ora tutto si resetta, domani giocheremo contro una Nazionale che ci conosce e poi in Svizzera ci giocheremo uno scontro diretto. Dobbiamo sederci al tavolo consapevoli di essere forti ma con umiltà”.

Sul blocco Juve: “Qui cambia poco, abbiamo dimostrato che qui c’è il blocco Nazionale. Per la Juventus è un tornare a mettere a disposizione tanti giocatori dell’Italia e l’obiettivo futuro è metterne sempre più a disposizione”.

Sulla Bulgaria: “Lo scorso anno contro la Bosnia qui a Firenze fu una gara difficile, questa può essere simile. La Bulgaria è brava nel chiudersi e a ripartire ma sono sicuro che domani sera giocheremo una grande partita spinti anche dai tifosi che ci saranno vicini”.

Foto: Instagram personale