Bonucci: “Il calcio giocato non mi manca. Mondiali? C’è un gruppo che farà di tutto per andare”. Su Chiesa…

02/12/2025 | 00:04:05

Leonardo Bonucci, membro dello staff della Nazionale, ex Juve, ha parlato al Gran Galà del Calcio.

Queste le sue parole: “Il calcio giocato non mi manca, adesso ho questa nuova veste e vedere i ragazzi mi entusiasma ma non mi manca. La Nazionale? Il secondo tempo contro la Norvegia è stato un secondo tempo che non ci ha visto protagonisti come in precedente, ma il percorso intrapreso è quello giusto, abbiamo giocatori forti e anche altri fanno grandi cose fuori dall’Italia, la voglia di tutti è quella di andare al Mondiale, sono sicuro che il nostro percorso continuerà. Il mister dice che siamo sul pezzo, non molliamo neanche la possibilità di trovare qualche altro giovane”.

Cosa è successo con Chiesa? Davvero non se l’è sentita di rispondere alla chiamata di Gattuso? “Ci sono stati rapporti diretti con il mister con Federico, noi teniamo monitorati tutti sia in Italia che all’estero. Ha preferito continuare nel suo percorso, fa parte del gruppo allargato che potrebbe essere convocato per i playoff, ma questo è un discorso per marzo”.

Il valore assoluto dei giocatori dell’Italia non sembra il problema, ma il loro rendimento in azzurro. Tu sai il perché? “Mi dispiace contraddirti, ma io non sono d’accordo. I ragazzi quando vengono danno il 110% e quasi tutti hanno fatto grandissime prestazioni. La valutazione è macchiata dal secondo tempo contro la Norvegia, la maglia della Nazionale in questo momento ha un peso diverso ma tutti i ragazzi sanno prendersi le responsabilità giuste e noi cercheremo di mettere a loro disposizione le nostre competenze”.

Foto: Instagram personale