Bonucci: “Guardiola mi ha corteggiato, ma la Juve non voleva darmi via per nessuna cifra”

18/09/2026 | 13:30:41

Leonardo Bonucci, oggi nello staff di Roberto Mancini in Nazionale, ripercorre l’estate in cui accarezzava l’idea di andare al Manchester City di Guardiola, salvo poi sposare a pieno la causa Juventus. Le parole alla World Soccer Agency: “Il corteggiamento del Manchester City fu serrato. Quando ti chiama Guardiola non è come uno qualsiasi. Cominci a vacillare, nel mezzo c’era l’Europeo e dovevo stare concentrato, ma un giorno dicevo quanto fosse bella la Premier, un altro che sognavo la Juventus. La Juve mi diceva che anche se fosse arrivata una cifra incredibile non mi avrebbe ceduto, è stata una normale conseguenza rimanere. Essere allenato da Guardiola mi avrebbe permesso di avere un bagaglio più grande, sotto l’aspetto tecnico e tattico”.

Foto: X Sports Digitale