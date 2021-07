Bonucci: “Giocare in casa dell’Inghilterra non ci spaventa. Attenzione alla loro velocità, in campo ci sarà il miglior spettacolo”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e della Nazionale italiana, è intervenuto in conferenza stampa a meno di due giorni dalla finale dell’Europeo contro l’Inghilterra. Ecco le sue dichiarazioni: “La possibile vittoria di domenica è importante per il movimento del calcio italiano, per ogni giocatore, per la Federazione, per tutto quello che andrebbe a portare la vittoria dopo anni difficili e in questo periodo. Sarebbe una grande iniezione di fiducia per gli italiani. Pensiamo solo a giocare a calcio e a divertirci. Il resto sono solo chiacchiere. In campo ci sarà il miglior spettacolo per il calcio da parte dell’Italia, dell’Inghilterra e degli arbitri. Giocare in casa loro non ci spaventa. Attacco dell’Inghilterra? Giovani contro vecchietti… Hanno attaccanti fortissimi, servirà una grande attenzione verso di loro. Sappiamo le difficoltà che possono darci e dovremo stare attenti alla loro velocità”.

FOTO: Instagram Bonucci