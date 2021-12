Bonucci: “Felici per il primo posto. Ci sono almeno 4-5 squadre superiori a noi. Obiettivo minimo i quarti”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria con il Malmoe che ha dato il primo posto ai bianconeri nel girone di Champions.

Queste le parole di Bonucci: “Siamo felici per aver conquistato il primo posto. Ora vediamo il sorteggio cosa ci riserverà. Sarebbe da ipocriti dire che Bayern, Chelsea, Real Madrid e Liverpool non abbiano qualcosa in più. Senza contare City e PSG. C’è solo da mettere in campo, agli ottavi, la forma fisica e mentale migliore per andare avanti. Dobbiamo minimo entrare nelle prime otto d’Europa, deve essere l’obiettivo minimo. Qualsiasi dovesse essere la sorteggiata contro di noi, potrebbe essere anche il Paris Saint-Germain, il Barcellona o l’Atletico Madrid… Servirà arrivare nella miglior forma possibile, dobbiamo arrivare almeno fino ai quarti”.

Foto: Twitter Juve