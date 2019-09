Bonucci fa chiarezza: “Mi dispiace per Karapetyan, ma ho solo protetto la mia ferita”

Nei giorni scorsi Leonardo Bonucci è stato al centro di diverse polemiche poiché, a causa di una presunta gomitata ricevuta, l’armeno Karapetyan è stato espulso. Dopo le accuse il difensore azzurro ha fatto chiarezza ai microfoni di Sky Sport: “Mi dispiace che Karapetyan sia stato espulso per questo, ma io nemmeno me ne ero accorto. Dalle immagini si vede che non ho nemmeno protestato, non sapevo neanche che lui fosse già ammonito. Ho una ferita con due punti nella zona del sopracciglio, e quando siamo saltati insieme il mio gesto è stato solamente per proteggermi”.

Foto: Sporting News England