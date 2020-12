Bonucci fa autocritica: “La più brutta Juve da inizio stagione. Chiedo scusa ai tifosi”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha scritto un messaggio sui suoi profili social dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Queste le parole del calciatore bianconero, protagonista ieri sera di una prestazione non molto buona, pubblicate qualche ora dopo la fine dell’ultima gara del 2020: “La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c’è nulla da aggiungere“.

Foto: Twitter Juventus