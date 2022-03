Bonucci esulta sui social: “Ci sono vittorie che valgono di più, siamo un grande gruppo”

Tanta sofferenza, ma tre punti pesantissimi: la Juventus nella giornata di ieri ha mostrato tutta la sua faccia allegriana, superando lo Spezia per una rete a zero al termine di una gara in cui la formazione bianconera ha dovuto stringere i denti per resistere agli assalti che la compagine di Thiago Motta ha portato avanti nella ripresa. Lo stesso Allegri, del resto, dopo la gara ha affermato come successi del genere siano importanti nell’ottica di un campionato, ed anche il difensore Leonardo Bonucci ha esaltato lo spirito del gruppo.

Queste le parole del calciatore nel post pubblicato sul proprio profilo, Instagram in cui festeggia il successo ottenuto ieri allo Stadium: “Ci sono vittorie che quando le porti a casa, in qualsiasi modo, valgono di più. Siamo un grande Gruppo, una Squadra”.

Foto: Twitter Juventus