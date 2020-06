Bonucci: “Emozioni strane. Da adesso in avanti vedremo una grande Juve e un grande CR7”

Dopo la qualificazione alla finalissima di Coppa Italia, in programma il prossimo 17 giugno, Leonardo Bonucci si è espresso così ai microfoni di Rai Sport: “L’importante era passare il turno e giocarci il primo obiettivo a Roma mercoledì. Sono emozioni strane, è stato difficile all’inizio ma siamo partiti bene poi abbiamo perso un po’ di palleggio. Il Milan ha fatto una buonissima partita nonostante fossero in dieci. E’ vero, abbiamo iniziato con un pareggio ma l’obiettivo era andare a Roma. Vediamo il bicchiere mezzo pieno. Il rigore sbagliato da Ronaldo? Anche i grandi sbagliano. Per noi è importante in tutte le situazioni perché mette in apprensione le difese avversarie. Oggi è stato sfortunato. Bravo anche Donnarumma a toccare il pallone. Da oggi in avanti vedremo una grande Juve e un grande Ronaldo. Che effetto fa tornare in campo? Sicuramente ci siamo levati di dosso un momento buio della nostra vita e del mondo intero. Speriamo che questa serata dia un po’ di gioia a chi sta a casa. A nostri tifosi dedichiamo questa finale sperando di dedicargli qualcosa di più mercoledì”, ha chiuso Bonucci.

Foto: Twitter ufficiale Juventus