Bonucci e il ritorno agli allenamenti: “Un nuovo inizio, una vecchia amica ritrovata”

Dopo la giornata di test ed esami, effettuati ieri, una parte dei calciatori della Juve oggi ha iniziato a frequentare lo J-Training Center della Continassa per seguire un percorso di ripresa della forma agonistica. Tra questi c’era anche Leonardo Bonucci, che attraverso il proprio account Instagram ha commentato così il ritorno agli allenamenti (per ora in forma individuale): “Un nuovo inizio, un passo in avanti, una vecchia amica ritrovata. Piccole cose che ci lasciano guardare al futuro con positività”, le parole di Bonucci.

Foto: Twitter ufficiale Juve