Bonucci e Chiellini out: ecco come Pirlo ridisegna la difesa Juve

Arrivano brutte notizie in casa Juve: non solo l’infortunio di Giorgio Chiellini – che il recupero resta un’incognita -, ma dal ritiro della Nazionale italiana è rientrato Leonardo Bonucci che non prenderà parte agli impegni in Nations League. Un problema dopo l’altro per Pirlo che dovrà ridisegnare la difesa della Juve viste le assenze con un calendario non proprio facile e un tour de force fino al prossimo 22 dicembre. Tra pochi giorni però, il tecnico bianconero, avrà a sua disposizione Matthijs De Ligt e Alex Sandro. Due elementi fondamentali per il tecnico. Entrambi, in questi giorni, si stanno allenando per rientrare in condizione e farsi trovare pronti vista la mancanza di minutaggio a causa di un lungo stop. Una difesa che rischia di diventare troppo ballerina e che Pirlo dovrà cercare di sistemare nel migliore dei modi, con Demiral come unica alternativa in una squadra che dovrà correre tra Europa e Serie A.

Foto: twitter Bonucci