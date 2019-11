Bonucci dopo il rinnovo: “Ringrazio la società, la Juve è casa mia. Voglio tanti altri trofei”

Leonardo Bonucci, fresco di rinnovo con la Juventus fino al 2024, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club bianconero: “Un sogno che si avvera. Un’altra firma sul contratto, importante. Lo devo al presidente, a Fabio Paratici, a Pavel Nedved, a tutti i miei compagni, i tifosi. Alle persone a me care. Per me la Juventus è casa. La firma su questo contratto dimostra ancora una volta quanto io tenga a questa maglia. Che obiettivi mi pongo? Tantissime altre presenze, tantissimi altri gol, tantissimi altri trofei. Questo, attuale, è un buonissimo momento, considerate anche le responsabilità che mi sono state date dalla società dopo l’infortunio di Chiellini. Ho capito che serviva qualcosa in più. Era uno dei miei obiettivi quello di crescere rispetto allo scorso anno e se posso, paragono il presente al 2016/17 quando sono entrato nella top 11 mondiale, quando siamo arrivati in finale di Champions. In questo momento le sensazioni si equivalgono ma la stagione è ancora lunga, manca un’eternità. Il Bonucci che mi gratifica di più? Quello che chiude gli avversari in difesa, è il mio lavoro. Il tutto si impreziosisce con giocate e gol, certo. Come oggi che è il 19 novembre: 19 come il mio numero, come il giorno di compleanno di mia moglie, come il giorno della firma di questo contratto. Sarà ricordato per sempre questo giorno”.

Foto: Juventus You Tube