Bonucci: “Domani in tribuna sarò il primo tifoso”

Contro la Polonia non ci sarà e se ne rammarica sui social: “Domani – scrive Leonardo Bonucci su Instagram – non potrò essere in campo per combattere insieme ai miei compagni a causa dei fastidi muscolari che mi porto dietro da qualche settimana e dopo la partita tornerò a Torino”.

Ma il difensore promette che si farà sentire anche dagli spalti: “Domani sera in tribuna sarò il primo tifoso di questa Nazionale che trasmette senso di appartenenza ed entusiasmo, con l’obiettivo di festeggiare una vittoria importante per tutti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19)

Foto: Instagram personale