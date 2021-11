Bonucci: “Dobbiamo vincere e segnare. Non sarò io il rigorista. L’errore può capitare”

Il capitano della Nazionale, Leonardo Bonucci, in conferenza stampa ha parlato in vista della sfida all’Irlanda del Nord.

Queste le sue parole: “Domani bisogna vincere e provare a segnare gol. Ma non dobbiamo farci ossessionare. Rigori? Sono stato il primo perché mi sono trovato lì, ero lì per abbracciarlo e quello era il mio pensiero primario. C’è stato l’errore e abbiamo solo pensato ad andare avanti. Lui ha tirato tantissimi rigori, anche molto importanti, è stato un errore che può capitare a chiunque e non sarò io il rigorista domani sera, lo decideremo poi quando sarà il caso”.

Foto: Twitter Azzurri