Bonucci: “Dobbiamo arrivare a marzo nelle condizioni migliori. Stasera Mancini farà una grande partita”

16/11/2025 | 20:39:30

Leonardo Bonucci ha parlato a Sky prima della sfida tra Italia e Norvegia: “Stasera è una partita che ci deve dare continuità, l’obiettivo è quello di vincere per preparare le partite di marzo con la massima autostima. Vincere aiuta a vincere e questo è il nostro obiettivo. Haaland? Abbiamo grandissimi giocatori, anche se lui è un grande attaccante. I nostri ragazzi contro questi campioni hanno sempre offerto grandi prestazioni e abbiamo piena fiducia in loro. Siamo concentrati su questa sera, ce la dobbiamo godere e ci sarà lo stadio pieno. Pensiamo poi ad arrivare a marzo nelle migliori condizioni psicofisiche. Credo che Mancini farà una grande partita”.

Foto: Twitter Sports Digitale