Bonucci punge il Milan: “Devo recuperare le presenze in Champions perse l’anno scorso”

Leonardo Bonucci, difensore della Juve, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero nel giorno dopo la vittoria contro il Valencia. Non manca una stoccata al Milan, sua ex squadra: “Sono nella top 10 dei calciatori con più presenze europee della Juve? Mi riempie sicuramente di orgoglio entrare a fare parte della top 10 in Europa di un club così prestigioso. Adesso devo recuperare le presenze perse lo scorso anno…”.

Foto: Twitter personale Bonucci